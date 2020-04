Mann würgt, schlägt und verletzt Frau mit Messer

In der Nacht auf Montag ereignete sich in Wien-Meidling eine Gewalttat. Eine Frau gibt an, von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Messerattacke in Wien-Meidling! Ein 31-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht auf Montag seine Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und verletzt zu haben. Kurz nach Mitternacht wurden Beamten in die Wohnung in der Längenfeldgasse beordert.Die Frau gibt an, von ihrem Partner im Zuge eines Streits in der gemeinsamen Wohnung gewürgt, geschlagen und mit einem Messer verletzt worden zu sein. Die Beamten nahmen am Unterarm der Frau oberflächliche Schnittverletzungen wahr.Der 31-Jährige wurde von den Beamten in der Wohnung festgenommen. Sie sprachen ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der Beschuldigte gibt an, die Frau habe sich Unterarmverletzungen selbst zugefügt.