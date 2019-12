Mann zeigt tote Oma beim ersten Date her

So schnell wird eine junge Ukrainerin dieses Date nicht vergessen: Ihre Internet-Bekanntschaft stellte ihr seine Oma vor, die er getötet hatte.

Die Polizei in Kiew nahm einen 23-Jährigen fest, der seine Großmutter umgebracht hatte – aufgeflogen ist das ganze aber erst, als er die Leiche einer jungen Frau zeigte, die er im Internet kennengelernt hat.Die junge Frau hatte sich mit dem Mann verabredet und offenbar verlief das erste Date sehr gut, denn sie kam zu ihm nach Hause in die Wohnung. Dort wurde es dann aber nicht romantisch sondern gruselig und bizarr.Der Mann stellte seiner neuen Bekanntschaft seine Oma vor, die tot in einem Schrank saß. Über dem Kopf hatte sie noch ein Plastiksackerl. Dann bedrohte der 23-Jährige auch noch die junge Frau, sie konnte jedoch fliehen und die Polizei alarmieren.