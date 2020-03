Mann setzt sich gegen Corona Müllsackerl auf

Das Coronavirus breitet sich immer schneller aus - in Österreich gibt es inzwischen über 500 bestätigte Fälle. Viele Menschen versuchen sich deshalb gegen das Virus zu schützen.

Ein Mann wollte sich anscheinend auf ganz besondere Art vor dem Coronavirus schützen: Mit einem Papiersack auf dem Kopf, in dem zwei Löcher für die Augen ausgeschnitten wurden, einem Müllsack um den Rumpf und zwei Klopapiersackerl um die Beine entdeckte ein ""-Leserreporter den Mann beim Einkaufen.Die leeren Regale im Billa in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling war ausnahmsweise mal nicht das Sehenswürdigste am Freitagnachmittag. Vielmehr war es der Mann, der sich komplett in Sackerl unterschiedlicher Arten eingehüllt hatte, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Sinnvoller ist allerdings die Maßnahme, gleich zu Hause zu bleiben, oder eine Maske zu tragen.