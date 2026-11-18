i Der fraktionslose Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat ist bekennender FKK-Fan. APA-Images / dpa / Uwe Anspach Sex-Eklat Swingerparty in Rathaus – Geldstrafe für Stadtrat Nach einer Swingerparty im Mannheimer Rathaus muss Stadtrat Julien Ferrat 1.000 € zahlen. Er hält die Sanktion für unzulässig und will dagegen klagen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Swingerparty im Rathaus von Mannheim hat nun für einen Stadtrat unangenehme Folgen, wie ntv berichtet. Julien Ferrat hatte im August einen Raum im Rathaus für einen kommunalpolitischen Stammtisch angemietet. Im städtischen Amtsblatt informierte der Politiker allerdings über eine Swingerparty. Daraufhin wurde er darauf hingewiesen, dass bei der Veranstaltung keine sexuellen Handlungen stattfinden dürften. An diese Vorgabe hielt sich Ferrat jedoch nicht.

Nach der Abstimmung ergriff Ferrat das Wort und bezeichnete die Kritik an seiner Person als ehrenrührig. Wer die Party für unzulässig gehalten habe, kritisiere sie seiner Ansicht nach nur, weil er bereue, nicht selbst dabei gewesen zu sein. Eine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus ausdrücklich verbiete, gebe es nicht, erklärte der Politiker.

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Die Veranstaltung habe außerdem seiner kommunalpolitischen Forderung Gehör verschafft, Mannheim für FKK- und Swingertourismus zu öffnen. Durch den Praxisbezug habe er zudem "wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung" eines von ihm geforderten FKK-Swinger-Paradieses gewonnen. Gegen das Ordnungsgeld will Ferrat juristisch vorgehen.

Im Antrag der Stadt hieß es: "Der Gemeinderat der Stadt Mannheim missbilligt die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung (...)." Der Gemeinderat forderte Stadtrat Ferrat auf, sich künftig ordnungsgemäß zu verhalten.

Vor der Gemeinderatssitzung hatte Ferrat mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe versucht, Änderungsanträge zur Beschlussvorlage einzubringen. Da er mit einem Ordnungsgeld rechnen müsse, sei er wegen Befangenheit nicht berechtigt, an der Abstimmung mitzuwirken, erklärte das Gericht, wie NTV berichtet.

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Auch eine von Ferrat angestrebte Rüge gegen den Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht von der CDU müsste laut Gericht als eigener Tagesordnungspunkt im Gemeinderat behandelt werden. Als fraktionsloser Stadtrat dürfte Ferrat jedoch nicht die nötigen Stimmen erreichen, um seinen Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung zu bringen.