Profi-Marathonläufer (38) rettet Katze von Baum

Er gewann bereits den Linzer Halbmarathon, ist ein internationaler Top-Läufer. Während seines letzten Trainings rettete Isaac Toroitich Kosgei kurzerhand eine Katze von einem Baum.

Vor fünf Jahren Linzerin geheiratet

Sie weinte bitterlich, traute sich nicht mehr alleine herunter. Rasch wurden einige Passanten in Linz-Urfahr auf das hilflose Mauzen der weißen Katze aufmerksam.Der Stubentiger dürfte vor einem Hund davon gelaufen sein, flüchtete dabei auf einen Baum. Doch auf rund sieben Metern Höhe verließ den Vierbeiner offensichtlich der Mut.Passanten sowie der Besitzer des Tiers versuchten verzweifelt die Katze herunter zu locken. Doch keine Chance! Das verängstigte Tier rührte sich nicht von der Stelle.Als alles schon auf einen Feuerwehreinsatz hindeutete, blieb plötzlich ein Läufer stehen und bot seine Hilfe an.Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Helfer um Profiläufer und Marathon-Experte Isaac Toroitich Kosgei (38). Der gebürtige Kenianer gewann bereits den Linz-Halbmarathon 2016, belegte vor zwei Jahren beim Salzburg-Marathon den zweiten Platz und zählt aktuell bei den Bergläufern zur Weltspitze.Vor fünf Jahren heiratete er eine Linzerin und lebt seither in der OÖ-Landeshauptstadt.Und bei dem tierischen Einsatz unweit seiner Wohnung fackelte der 38-Jährige nicht lange. Mitten in einer Trainingseinheit zog er sich die Schuhe aus, kletterte auf den Baum und befreite die Katze mit einem Kübel aus ihrer misslichen Lage.Nach wenigen Minuten hatte Katze "Ally" wieder festen Boden unter den Füßen. "Die paar Meter sind doch kein Problem für mich. In Kenia haben wir noch viel größere Bäume. Ich bin froh, dass ich der Katze helfen konnte", grinste der sympathische Profiläufer.Der Besitzer war happy, seine Katze unversehrt zurück bekommen zu haben. Für Kosgei ging es nach dem kurzen Zwischenstopp mit seiner Trainingsrunde weiter. Im-Gespräch verriet er, dass er pro Woche mehr als 100 Kilometer abspult.Wenn ihm nicht wieder eine Katzenrettung dazwischen kommt...