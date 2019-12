So schlimm war Marc Terenzis Drogensucht

Marc Terenzi sieht aus wie das blühende Leben. Doch noch vor einem Jahr war er drogen- und alkoholabhängig und steuerte auf den Abgrund zu.

Als Marc Terenzi Ende September im Spital notoperiert wurde , lief alles ruhig und gesittet ab. Beim Aussteigen aus seinem Wohnmobil hatte er sich eine Sehne gerissen.Die Ärzte hatten Glück, denn Marc war nicht immer so ruhig. Jahrelang ertränkte er sich im Alkohol und mischte die Promille mit Drogen, Drogen, Drogen.Der 41-Jährige erzählt, dass er einmal mit 4,9 Promille eingeliefert wurde. Bevor er ein komplettes Blackout hatte, dürfte er ordentlich randaliert haben. Er selbst beschreibt den Vorfall als "Kampf gegen alle".2018 kam irgendwann der Punkt, an dem auch Sarah Connors Ex einsah, dass es so nicht weitergehen konnte. Er kämpfte sich zurück ins drogenfreie Leben. Inzwischen geht er mit der Stripper-Truppe Sixxpaxx auf Tour, hat Bauchmuskeln aus Stahl (siehe Fotoshow oben) und einen Lebenstil, der mit den Eskapaden der Vergangenheit nichts mehr gemeinsam hat.Dabei habe ihm auch Viviane geholfen. Seine Freundin unterstützte ihn in der schweren Zeit - und hat ihm damit vielleicht das Leben gerettet.