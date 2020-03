Darum war Marcell schon zweimal im Gefängnis

In der zehnten Folge rückt Marcell endlich mit der ganzen Häf'n-Wahrheit heraus.

Marcell war schon zweimal im Gefängnis

Er war obdachlos

"Ich habe Scheiße gebaut und dafür stehe ich gerade"

"Oft hätte ich einfach da sitzen können und heulen"

2017 wurde Fünffach-Papa Marcell aus "Teenager werden Mütter" für zehn Monate Haft verurteilt . Doch es war nicht seine erste Gefängnisstrafe, wie er in der neuen Folge enthüllt.Schon als Jugendlicher geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. "Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die deppat waren. Die haben Spaß dran gehabt, Mist zu bauen. Ist halt scheiße gewesen", erzählt er.Die Auseinandersetzungen hatte Marcell meistens dann, als er mit seinen Freunden im Park unterwegs war. "Ich bin keiner gewesen, der angefangen hat. Aber ich war auch keiner der nachgegeben hat, wenn jemand angefangen hat", gesteht der 21-Jährige. "Es ging um Beleidigung, Ladendiebstahl, Raubüberfälle sowie schwere Körperverletzung", enthüllt Marcell.Heute bereut er seine Taten. "Es gab mehrere Vergehen, auf die auch nicht stolz bin und die ich im Nachhinein auch bereue", zeigt sich Marcell reumütig. "Ich habe als Jugendlicher das Leben kennengelernt als viele andere", offenbart er. Im Alter von 11 und 12 Jahren war er obdachlos."Ich habe keine Mutter gehabt, die mir was gegeben hat oder ich habe keinen Vater gehabt, der sich um mich gekümmert hat. Ich musste immer auf eigenen Beinen im Leben stehen. Mit 11 oder 12 habe ich durchgehend auf der Straße gelebt.", so der Fünffach-Papa.Doch Marcell war das offenbar keine Lehre. Denn 2017 kam er erneut hinter schwedische Gardinen. Auch diesmal wurde ihm Körperverletzung vorgeworfen: "Es war sozusagen ein Raufhandel, weil beide mitgewirkt haben. Natürlich ist da auch die Körperverletzung ein Thema. Es ist passiert. Ich habe Scheiße gebaut und dafür stehe ich gerade", erklärt. er.Dadurch, dass Marcell schon mal im Gefängnis war, musste er daher auch länger hinter Gittern. Für seine Ehefrau Vanessa war das eine harte Zeit. "Die Kinder haben schon oft nach ihm gefragt. Ich habe ihnen immer gesagt, dass er arbeiten ist. Weil so einem Kind kannst du das nicht erklären. Anstrengend war es schon, weil es ja meine vierte Schwangerschaft war. Da habe ich mich schon richtig allein gefühlt. Oft wusste ich nicht, was ich machen soll", gesteht Vanessa.Doch auch Marcell litt darunter: "Das Schlimmste ist nicht, dass du mit den anderen Häftlingen im Gefängnis bist. Um das geht's gar nicht. Der einzige Gedanke war: Ich will wieder nach Hause. Weil es mir wehgetan hat. Weil ich meine Familie vermisst habe. Ich habe jeden Tag an Vanessa und die Kinder denken müssen. Oft hätte ich einfach da sitzen können und heulen."ATV zeigt am 12. März um 20.15 Uhr eine neue Folge "Teenager werden Mütter".