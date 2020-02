Süß! Marcell lässt sich Namen der Tochter pecken

Bei "Teenager werden Mütter" gibt es Donnerstag auf ATV nicht nur Geburts- sondern auch Tattooschmerzen zu überwinden.

Marcell möchte seine Vanessa nach der Geburt von Tochter Lina-Jolie mit einem besonderen Geschenk überraschen. "Ich wollte den Namen der Kleinen auf meinem Körper haben", erklärt der Fünffach-Vater seine Intention.Also begibt er sich in ein Tattoostudio, um seinen Worten Taten folgen zu lassen. Auf den rechten Unterarm wird ihm eine Tätowierung in Form einer Taschenuhr verpasst, die auch den Namen seines fünften Kindes anzeigt. "Tattoos sollen eine Bedeutung haben", ist Marcell nämlich überzeugt.Er hat sich also an den Namen für die jüngste Tochter gewohnt. Anfangs war er nicht sehr begeistert davon, dass Vanessa die Kleine Lina-Jolie taufen will. Ob er damit jetzt seine Freundin beeindrucken kann?