Märchen trifft Horror im Trailer von "Antlers"

Guillermo del Toro produzierte das düstere Creature Flick, Scott Cooper ("Black Mass") führte Regie. Ein Geheimtipp für Horrorfans!

Julia (Keri Russell) unterrichtet in einer Kleinstadt in Oregon. Als ihr Schüler Lucas (Jeremy T. Thomas) eine absonderliche Version von "Goldlöckchen und die drei Bären" vorträgt, die offensichtlich sein Familienleben widerspiegelt, versucht sie ihm zu helfen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Paul (Jesse Plemons), dem örtlichen Sheriff, stößt sie auf ein dunkles Geheimnis.Im ersten Trailer sieht "Antlers" schon mal zum Fürchten aus. Kein Wunder, schließlich fungierte Monster-Experte Guillermo del Toro ("The shape of Water") als Produzent. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, ein Starttermin steht jedoch noch nicht fest."Antlers" basiert auf der Kurzgeschichte "The Quiet Boy" von Nick Antosca, die Ihr HIER in voller Länge lesen könnt. Gemeinsam mit C. Henry Chaisson und Regisseur Scott Cooper schrieb Antosca auch das Drehbuch des Films.(lfd)