Margot Robbie bringt Nachhaltigkeit zu Oscars

Diese Stars trugen Vintage-Kleider bei den diesjährigen Oscars und zeigen, wie glamourös Nachhaltigkeit sein kann.

Margot Robbie, Saoirse Ronan und Olivia Colman zeigen, dass Luxus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Bei ihren Outfits entscheiden sie sich bewusst für Vintage-Modelle und gegen Einweg-Red-Carpet-Stile.Bereits vor einigen Monaten stand für Margot Robbie und ihre Stylistin Kate Young, die schon vielen Prominenten zu einem unvergesslichen Moment am Roten Teppich verhalf, fest, dass sie am Roten Teppich bewusst auf Vintage setzen würden. Das gewählte Kleid war schließlich eines von Chanel, deren Botschafterin die Schauspielerin ist."Wir haben dieses Kleid aus den 90ern (...) entdeckt. Es ist dem kurzen Kleid sehr ähnlich, das Claudia Schiffer bei Karl Lagerfelds Show 1994 trug", erzählte Young gegenüber Vogue.Vor einigen Jahren, noch bevor der Trend den Mainstream erfasste, gab es Tendenzen der Nachhaltigkeit bei den Oscar-Verleihungen. 2001 trug Julia Roberts beispielsweise eine Vintage-Anfertigung von Valentino. Natalie Portman trat 2012 in einem Dior-Kleid von der Frühjahrs-Kollektion von 1954 auf.Saoirse Ronan, die mit der Anzahl ihrer Nominierungen Geschichte schrieb, trug ein recyceltes Kleid:Olivia Colman hatte bei den BAFTAS in London bereits nachhaltige Diamanten getragen, nun erscheint sie in einer Vintage-Robe: