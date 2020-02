Maria Großbauer: Opernball heuer mit Queen-Flashmob

Am Donnerstag geht ihr letzter Opernball als Chefin über die Bühne, zuvor ging Maria Großbauer mit Ö3-Moderator Tom Walek spazieren und plauderte ein Geheimnis aus.

Oft kommt sie zurzeit nicht an die frische Luft, geschweige denn zum Wandern. Da war es für Opernballchefin Maria Großbauer (39) eine willkommene Abwechslung, mit Ö3- Moderator Tom Walek für seine Sendung am Rande Wiens zu spazieren. "Ich gehe hier gerne mit unserem Sohn Gabriel (5) entlang, der hat dann immer Schwerter dabei", lacht sie.Es wird nach dem vierten Mal ihr letzter Opernball als Organisatorin sein. "Man muss nicht alles ewig machen, ich gehe, wenn es am schönsten ist!" Ihre Amtszeit hatte sie immer an den Abschied von Direktor Dominique Meyer gekoppelt, der heuer an die Mailänder Scala wechselt. Verheiratet ist sie mit dem Wiener Philharmoniker Andreas Großbauer (46), privat hört sie gerne Queen, und so verriet sie: "Es wird einen Flashmob der Debütantinnen zu 'Don't stop me now' geben!" Die studierte Saxofonistin selbst wird ja bei ihrem letzten Ball mit dem Saxofon ein Abschiedslied spielen.