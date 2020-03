Mariah Carey sagt Hawaii-Konzert wegen Corona ab

Am 10. März hätte Mariah Carey in Honolulu auftreten sollen. Nun sagte sie die Show kurzfristig ab. Der Grund: Der Corona-Virus.

Die Öffentlichkeit soll geschützt werden

Auch Popdiva Mariah Carey hat große Angst sich mit dem Corona-Virus zu infizieren: Sie hat daher ihren Auftritt am 10. März in Honolulu vorerst abgesagt.In einem Statement, das auf ihrem Account auf Instagram geteilt wurde, enthüllte die 49-jährige Sängerin: "Aloha Hawaii!! Ich bin so traurig, weil ich verkünden muss, dass ich meine Show im November verschieben muss. Ich war so aufgeregt, für meinen 'Jubiläumsmonat' nach Hawaii zurückzukommen, aber die internationalen Reisebeschränkungen führen dazu, dass wir uns um die Sicherheit und das Wohlergehen von allen sorgen." Am 28. November will sie Show nachholen.Nach Informationen von Somerset Live soll Adrian Coombs, ein Mitarbeiter des Glastonbury-Festivals, enthüllt haben: "Das Glastonbury-Musikfestival plant das Event jedes Jahr und versucht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und die Sicherheit zu maximieren."Sir Paul McCartney, Taylor Swift, Lana Del Rey und Diana Ross haben bereits zugesagt, bei dem ikonischen Musikfestival zwischen dem 24. und 28. Juni mit von der Partie zu sein.