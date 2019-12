Mariah Carey gibt's jetzt auch zum Aufhängen

Zum 25. Jubiläum ihres Weihnachts-Hits "All I Want For Christmas Is You" hat die Pop-Diva mit Swarovski sauteuren Christbaumschmuck entworfen.

Mariah Careys vielseitiger Swarovski-Kristallschmuck

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Mariah Careys Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" die Charts stürmte. Seitdem ist der Song ein Evergreen: Kein Weihnachtsfest ohne Mariahs Engelsstimme, das Lied gehört zum Fest wie der strahlende Stern an der Spitze des Weihnachtsbaums.So viel Funkeln lässt Mariah Carey selbstverständlich alles andere als kalt. Anlässlich des Jubiläums ihres Christmas-Songs hat die Diva mit niemand Geringerem als Swarovski Christbaum-Schmuck entworfen. Das Resultat: Pompös, glitzernd und over-the-top. Mit nichts Geringerem hätte sich jemand wie Carey zufrieden gegeben. Wie außergewöhnlich (und vielseitig) diese Zusammenarbeit ausgefallen ist, erklärt Mariah auch persönlich in einem Werbe-Video:"Das ist alles sehr aufregend", flötet sie darin. "Ich habe gerade meinen persönlichen Swarovski-Moment." Kurzerhand ist die Verpackung Geschichte und zum Vorschein kommt der blitzende Kristall-Klunker in Sternform, befestigt an einem roten Satinband mit ihren Initialen. Auch der Titel ihres Hits ist auf dem Band zu lesen.Die Vielseitigkeit des Schmucks beflügelt die Phantasie der Sängerin, die für ihren extravaganten Geschmack bekannt ist: "Ich würde es ebenso lieben, wenn man es als Ohrschmuck verwenden könnte", verrät sie und ruft Finger schnipsend nach den Verantwortlichen: "Kann das irgendwer machen?" Die Idee für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit lässt sie nicht mehr los.Ob am Weihnachtsbaum oder glitzernd am Ohr, Mariahs Careys ganz spezieller Weihnachtsschmuck ist für 69 Euro zu haben. So viel muss der X-Mas-Kitsch einer echten Diva schon wert sein. Und falls du glaubst, ohne nicht auszukommen, HIER findest du Swarovskis Angebot.