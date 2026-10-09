i ? Marie Zielcke hüllenlos "Unter Uns"-Star splitternackt in Wiener Stundenhotel Schauspielerin Marie Zielcke zeigt sich in der November-Ausgabe des "Playboy" offen und selbstbewusst – und spricht über Körperbilder. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 05:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marie Zielcke ist seit mehr als 30 Jahren als Schauspielerin in Theater, Film und Fernsehen aktiv. Seit Anfang des Jahres ist sie als Anna Weigel Teil der beliebten RTL-Serie "Unter uns".

Nun ist die 47-Jährige auf dem Cover der November-Ausgabe des "Playboy" zu sehen – und präsentiert sich so offen und sinnlich wie nie zuvor.

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Offener Umgang mit Körper und Älterwerden

Zielcke nutzt ihre Nackt-Premiere, um ein klares Statement gegen den Perfektions- und Jugendwahn in der Schauspielbranche und darüber hinaus zu setzen. "Ich liebe mich und ich liebe meinen Körper. Aber als Frau und vor allem auch als Schauspielerin wird man jeden Tag verglichen."

Sie spricht im "Playboy" offen darüber, wie sie seit ihrem Einstieg ins Geschäft als 15-Jährige immer wieder mit Bewertungen und Abwertungen von nicht normgerechten Körpern konfrontiert wurde.

"Es kann nicht sein, dass wir bei 50 Kilo plus nicht mehr existent sind und mit 45 Jahren aufwärts von der Bildfläche verschwinden."

Mut zur Veränderung

Auch die Vergabe von Rollen sieht Zielcke kritisch. Sie berichtet: "Sobald man die 40 überschreitet, schwinden die spannenden Rollenangebote. Man darf irgendeine Mutter spielen, aber dass für uns spannende oder erotische Rollen geschrieben werden, ist eher selten. Seit wann ist man denn ab 40 nicht mehr fuckable?"

Den Druck, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen, lehnt sie ab. Sie betont: "Ich finde, wir sollten unsere Kurven feiern und betonen, statt sie immer zu kaschieren, und auch Falten endlich salonfähig machen."

Shooting im Wiener Stundenhotel

Das Shooting für den "Playboy" fand im legendären Stundenhotel "Hotel Orient" statt. Die Wiener Fotokünstlerin Irene Schaur setzte sie Schauspielerin lasziv in Szene.

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Zielcke möchte mit den Fotos auch anderen Frauen Mut machen: "Ich habe die Fotos nicht nur für mich, sondern auch für alle Frauen da draußen gemacht, die sich deswegen nicht trauen, das zu tun, was sie gerne tun würden. Jede Diskussion über dieses Thema bringt noch mehr ins Bewusstsein, dass es völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist."

Die "Playboy" November-Ausgabe mit Marie Zielcke ist ab sofort online und ab dem 8. Oktober am Kiosk erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/marie-zielcke-november-2026