Marihuanaplantage in Wiener Wohnung entdeckt

Nach einem Hinweis überprüfte die Polizei eine Wohnung in Wien-Döbling und fand darin eine versteckte Marihuanaplantage. Der Mieter wurde angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse konnten durch einen Hinweis eine kleine Marihuana-Plantage in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Börnergasse entdecken.Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten zudem noch einige Gläser mit getrocknetem Cannabis sichergestellt werden, berichtet die Polizei.Der 42-jährige Mieter verhielt sich den Beamten gegenüber kooperativ und gab an, lediglich für den Eigengebrauch anzubauen. Der Österreicher wurde auf freiem Fuß angezeigt.