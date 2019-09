Marilyn Manson ergattert Rolle in "American Gods"

Skandalrocker Marilyn Manson ist für vier Episoden in der Fantasyserie "American Gods" zu sehen.

Nach Gastauftritten bei "Californication", "Sons of Anarchy" und "Salem" schaut Marilyn Manson (59) bei "American Gods" vorbei.Wie "Deadline" berichtet, schlüpft der Schockrocker in der dritten Staffel in die Rolle des Johan Wengren, einen blutrünstigen Leadsänger der Viking-Death-Metal-Band "Blood Death"."Seine Darbietung verspricht verstörend, originell und einzigartig unterhaltsam zu sein", zitiert ihn das Magazin. Insgesamt wird Manson in vier Folgen der beliebten Fantasyserie zu sehen sein."American Gods" ist hierzulande bei Amazon Prime zu sehen. Staffel drei soll 2020 ausgestrahlt werden.