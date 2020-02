Dieses Kuba-Bond Girl wird zur US-Sexbombe Marilyn

Nach "Knives Out" und "Keine Zeit zu sterben" wird die brünette Hollywood-Schönheit in ihrem neuen Film zur blonden Leinwand-Ikone.

Casting als Statement

Charakterrolle mit Oscar-Aussicht?

Momentan gibt es nichts, was die Schauspielerin Ana de Armas (31) aufhalten könnte. Nicht nur, dass sie für ihre Rolle im hochkarätig besetzten Krimi "Knives Out" für einen Golden Globe nominiert wurde, im April wird sie auch im mittlerweile 25. James Bond-Abenteuer zu sehen sein.Und bereits ihr nächster Film könnte die talentierte Schönheit endgültig in den Hollywood-Olymp katapultieren: Für "Blonde" wird Ana de Armas nämlich zur unsterblichen Marilyn Monroe († 1962)!Dass Regisseur Andrew Dominik ausgerechnet eine kubanisch-stämmige Schauspielerin für die Rolle einer US-Ikone schlechthin besetzt, kann durchaus als Statement gesehen werden. Wie Ana de Armas in einem Interview mit Branchenblatt " Vanity Fair " erzählt, kam für den Filmemacher auch keine andere Darstellerin in Frage. "Nur ein einziges Mal musste ich für Marilyn vorsprechen", erinnert sie sich begeistert. "Andrew sagte 'Du bist es', aber ich musste trotzdem bei den anderen vorsprechen." Ihr Ehrgeiz steht ihrem Selbstbewusstsein in nichts nach: "Ich wusste, dass ich es schaffen werde", verrät sie im Gespräch.Nicht nur die Produzenten hat Ana de Armas mit ihrer Darbietung verzaubert. Als ihre "Knives Out"-Filmpartnerin Jamie Lee Curtis (61) erste Probeaufnahmen sah, war sie begeistert. Ihr Vater Tony Curtis († 2010) stand für "Manche mögen's heiß" noch tatsächlich mit Marilyn Monroe vor der Kamera. "Ich konnte es nicht glauben", so Curtis. "Ana war komplett verschwunden. Sie war Marilyn.""Blonde" stellt nach "My Week with Marilyn" (Regie: Simon Curtis) das zweite große Bio-Pic über die legendäre Hollywood-Schönheit dar. Für ihre Leistung wurde Michelle Williams (39) 2012 sowohl für einen Golden Globe als auch für einen Oscar nominiert. Auch Monroe selbst gewann 1960 für "Manche mögen's heiß" einen Golden Globe. Damit ist Ana de Armas wohl in bester Gesellschaft.