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Marius Borg Høiby
Marius Borg Høiby
Reuters
Neue Details zu Royal-Attacke

Marius Borg öffnete seinem Angreifer selbst die Tür

Ein Unbekannter griff den Stiefsohn von Kronprinz Haakon auf dem königlichen Anwesen Skaugum an. Die Polizei nahm den Eindringling fest.
Von Heute Entertainment
09.11.2026, 12:05
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Beunruhigende Szenen auf dem norwegischen Königssitz Skaugum: Eine unbekannte Person hämmerte gegen die Tür des Hauses von Marius Borg Hoiby und drang offenbar in sein Zuhause ein.

Der 27-Jährige schaffte es jedoch, den Angreifer aus dem Haus zu drängen, und alarmierte sofort die Polizei. Diese war nur wenige Minuten später vor Ort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Es kam zu einer Festnahme, heißt es auf bunte.de unter Berufung auf das norwegische Portal "Se og Hor". Ein leitender Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bestätigte den Vorfall.

Auch Mette-Marit und Haakon waren anwesend

Brisant: Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich auch Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon auf dem Anwesen auf. Ob die beiden den Vorfall mitbekamen, ist nicht bekannt.

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Marius Borg Hoiby war im Juni wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er lebt derzeit mit elektronischer Fußfessel auf dem Anwesen seiner Eltern.

Anwalt spricht von bedrohlicher Situation

Sein Verteidiger Alexander Greaker bezeichnete den Vorfall als "offensichtlich sehr ernst und äußerst unangenehm". Das Zuhause sei ein Ort, an dem man sich sicher fühlen sollte. Marius sei dankbar für den schnellen Eingriff der Sicherheitskräfte.

red, 09.11.2026, 12:05
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