DSDS-Medlock wirft hin: "Kein Interesse an Musik!"

Der ehemalige DSDS-Sieger Mark Medlock hat überraschend sein Karriere-Aus verkündet. Vor dem geplanten Comeback zieht er sich aus der Musik zurück.

Bohlen-Schützling zieht sich zurück

Karriere-Aus über Facebook

Für Musiker Mark Medlock (41) ist nach dreizehn Jahren Showgeschäft Schluss. Überraschend hat der Sänger, der 2007 die Musikshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann, auf Social Media das Ende seiner Karriere verkündet.DSDS-Chef Dieter Bohlen (66) hatte Medlock nach dessen Sieg in der TV-Show besonders ins Herz geschlossen: Nicht nur der Siegertitel "Now or Never" schaffte es auf Anhieb an die Spitze der Charts, auch das folgende Album "Dreamcatcher" erreichte zunächst Gold- und später Platin-Status. Medlock versuchte sich als Solokünstler und beendete schließlich 2011 seine Zusammenarbeit mit Bohlen. Ab dieser Zeit wurde es immer ruhiger um den Künstler, der sich immer mehr vom Rampenlicht zurückzog.Vergangenen Februar wollte Medlock ein Comeback wagen und trat vor einem großen Publikum auf der deutschen Insel Sylt auf. Seine Begeisterung, wieder auf der Bühne zu stehen, hielt sich in Grenzen, denn in seinem gestrigen Facebook-Posting kündigt er an, sich endgültig zurückzuziehen: "Ich habe jede Unterstützung, die ich mir wünschen kann", schreibt der Sänger. "Doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe." Nach dieser Botschaft an die Fans löschte Medlock sowohl seinen Facebook-Account als auch seine anderen Social-Media-Seiten.