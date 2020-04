Markt-Rebell geht mit Kopfstoß auf Beamten los

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden wegen einer Körperverletzung bei einem Markt alarmiert. Dort wurden auch die Polizisten angegriffen.

Zwei aserbaidschanische Staatsangehörige (20 und 50 Jahre alt) sollen einen Standbetreiber am Samstag um 13 Uhr in der Brigittenau beschimpft haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen den Mann attackiert und seinen Stand beschädigt haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei.Ein Verwandter wollte dem Opfer zu Hilfe kommen, woraufhin auch er vom Duo attackiert und bedroht worden sein soll. Die Polizisten konnten beide Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen.Im Zuge der Festnahme setzte der 20-Jährige einen aktiven Widerstand, indem er versuchte, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu attackieren. Der Polizist blieb unverletzt.