i El Mansouris (li.) liberal-zentristische Partei PAM hatte bei der Parlamentswahl einen klaren Sieg eingefahren. via Reuters Historische Ernennung Marokko: Erstmals eine Frau als Regierungschefin König Mohammed VI. hat die Bürgermeisterin von Marrakesch, Fatima Ezzahra El Mansouri, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geschichte wurde in Marokko geschrieben: König Mohammed VI. ernannte die 50-jährige Juristin Fatima Ezzahra El Mansouri zur ersten weiblichen Regierungschefin des nordafrikanischen Landes.

Die bisherige Bauministerin und Bürgermeisterin von Marrakesch wurde im Königspalast empfangen und offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

El Mansouris liberal-zentristische Partei PAM (Authentizität und Modernität) hatte bei der Parlamentswahl am 23. September einen klaren Sieg eingefahren. Sie kommt im neuen Parlament auf 97 der 395 Sitze und liegt damit deutlich vor der bisherigen Regierungspartei RNI von Aziz Akhannouch, die auf 66 Sitze kam.

Wie n-tv berichtet, wurde die PAM 2008 von einem Berater des Königs gegründet und positioniert sich als säkulares Gegengewicht zur islamistischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD). Diese kam auf 54 Sitze und kündigte an, in der Opposition zu bleiben.

König behält das letzte Wort

Gemäß der marokkanischen Verfassung ernennt der König den Regierungschef aus den Reihen der stärksten Fraktion im Repräsentantenhaus. Bei wichtigen politischen Entscheidungen hat jedoch der Monarch weiterhin das letzte Wort.

Die Bilder des Tages i ?

El Mansouri steht nun vor Koalitionsgesprächen. Obwohl die PAM im Wahlkampf eine Zusammenarbeit mit der RNI zunächst ausgeschlossen hatte, zeigte sich die neue Regierungschefin zuletzt kompromissbereit und erklärte, es gebe bei den Verhandlungen keine roten Linien.

Eine Koalition mit der RNI und der Istiklal-Partei, die 65 Sitze erreichte, scheint möglich.