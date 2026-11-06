i Vulkan Olympus Mons auf dem Mars pixabay.com Sensationsfund Mars-Vulkan Alba Mons könnte noch aktiv sein Forscher haben Hinweise auf vulkanische Aktivität auf dem Mars entdeckt. Der rote Planet könnte geologisch noch immer aktiv sein. Von Technik Heute 06.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mars ist geologisch offenbar nicht tot, sondern schläft nur. Auf dem Nachbarplaneten gibt es zwar die größten Vulkane des Sonnensystems, doch sichtbare Anzeichen für aktuelle Aktivität wie neue Lavaströme wurden bisher nicht gefunden.

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Daniel Mege vom Weltraumforschungszentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften hat nun aber Hinweise auf vulkanische Aktivität ausgemacht.

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Wie heise.de berichtet, lieferte die europäische Sonde ExoMars Trace Gas Orbiter bereits 2021 erste Hinweise: Sie erfasste Chlorwasserstoff in der Marsatmosphäre. Auf der Erde tritt dieses Gas häufig aus Magma-Schloten aus.

Frische Spalten am Vulkan Alba Mons

Besonders interessant sind die Beobachtungen rund um den Vulkan Alba Mons. Dort erreicht die Konzentration des Gases im Frühsommer Spitzenwerte. Aufnahmen zeigten zudem frische Spalten, die teilweise mehrere hundert Meter lang sind.

Die Forscher vermuten, dass Chlorwasserstoff aus einer Magmakammer unter der Oberfläche stammt. Im Winter verschließt Eis die Spalten bei Temperaturen von minus 120 Grad Celsius. Im Frühsommer sublimiert es, und das Gas gelangt an die Oberfläche.

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Hoffnung auf Leben

Die vulkanischen Spalten könnten auch Nischen für Leben bieten. "Wenn hydrothermale Systeme aktiv sind, könnten sie die für die Entwicklung von Mikroorganismen notwendigen Bausteine und Energie enthalten", so Forscher Mege.