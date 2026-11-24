i ﻿Mit seinen Navigationskameras erfasste der Rover die Dämmerungswolken. NASA Dämmerung auf dem Mars Marsrover filmt gespenstische Wolken Curiosity hat leuchtende Wolkenschleier eingefangen. Die Aufnahmen zeigen ein seltenes Herbstphänomen auf dem Mars. Von Heute Life 24.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Marsrover Curiosity hat Ende Oktober feine Wolken in der Marsdämmerung fotografiert. Die Aufnahmen vom 31. Oktober 2026 zeigen zarte Wolkenschleier, die nach Sonnenuntergang noch am Himmel leuchteten.

Das Besondere an diesen Wolken: Sie werden erst sichtbar, wenn die Sonne auf der Marsoberfläche bereits untergegangen ist, aber von oben noch die Wolkenteilchen anstrahlt. Die meisten anderen Wolken über dem Gale-Krater sind dagegen selbst für Curiositys Kameras zu dünn, um erfasst zu werden.

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Es war der 5.061. Marstag – auch Sol genannt – seit Beginn der Mission, wie scinexx berichtet. Mit seinen Navigationskameras erfasste der Rover die Dämmerungswolken, deren Bewegung in einer veröffentlichten Bildfolge besonders gut zu erkennen ist.

Seltenes Herbstphänomen

Die dünnen Wolken treten nur während einer kurzen Phase des Mars-Herbstes auf. Bereits Anfang Oktober hatte Curiosity solche hohen Wolken entdeckt – es war die erste Sichtung in der gerade begonnenen Herbstsaison.

Der Rover erkundet den Gale-Krater bereits seit seiner Landung im Jahr 2012. Bei früheren Beobachtungen sah Curiosity sowohl schillernde Wolken aus Kohlendioxid-Eis in etwa 60 bis 80 Kilometern Höhe als auch tiefer gelegene Wolken aus Wassereis.

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Für die aktuellen Aufnahmen liegt noch keine genaue Bestimmung der Wolkenhöhe oder Zusammensetzung vor. Wiederholte Beobachtungen liefern wichtige Hinweise auf die Entstehung von Wolkenpartikeln und die Bedingungen in den oberen Schichten der Marsatmosphäre.