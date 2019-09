Konzert-Bühne stürzt ein – Zwei Fans in Lebensgefahr

Teile der Bühne haben sich bei einem Konzert von Marteria & Casper in Essen in Deutschland gelöst. Mehrere Personen wurden verletzt.

Ein heftiges Unwetter mit Starkregen brachte die Bühne, auf der Marteria & Casper ihren Auftritt hatten, teilweise zum Einsturz. Rund 20 Personen sind verletzt worden. Zwei der Opfer erlitten bei dem Unglück schwere Verletzungen, als eine große LED-Videowand umstürzte. Sie schweben weiterhin in Lebensgefahr.Nach einem Unwetter bei einem Konzert von @Marteria und @CASPERxOFFICIAL in Essen sind Teile von der Bühne heruntergefallen. Nach Polizeiangaben sind drei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt worden. Das Konzert ist vorzeitig beendet worden.— WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 31. August 2019 Laut waz.de war eine Leinwand am Bühnenrand zusammengebrochen. Zwei Personen schweben demnach in Lebensgefahr. Zunächst wurde das Konzert unter- und um 21.30 Uhr abgebrochen.Im Süden und Osten der Stadt stürzten zudem zahlreiche Bäume um und Äste knickten ab. Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge an etwa 30 Einsatzstellen gerufen.(red)