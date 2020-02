Scorsese: Nach Mafia gibt's Cowboby-Action mit Leo!

Regie-Meister Martin Scorsese hat genug von Mafia-Epen und sattelt für seinen nächsten Film auf's Western-Genre um.

Scorsese dreht wieder mit DiCaprio und De Niro

Western beruht auf wahrer Geschichte

In seinen umjubelten Filmen wie "Good Fellas", "Casino" oder zuletzt "The Irishman" hat sich Martin Scorsese (77) immer wieder mit wilden Mafia-Geschichten beschäftigt. Doch in seinem nächsten Projekt will er die Ganoven hinter sich lassen und sich stattdessen Cowboys und Indianern widmen."Killers Of The Flower Moon" wird im Oklahoma der 1920er-Jahre spielen und könnte Scorseses erster Ausflug ins Western-Genre werden. Nach "Gangs of New York", "Aviator" und "The Wolf of Wallstreet" wird auch Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (45, "The Revenant") erneut unter Scorseses Regie spielen. Auch Robert De Niro (76, "Kap der Angst") wird wieder mit dabei sein.Der Film handelt von einem Indianerstamm, der von der US-Regierung mit einem dürftigen Reservat-Gebiet abgespeist wird. Aber als in dieser Gegend plötzlich Öl entdeckt wird, möchte man sich die Region wieder unter den Nagel reißen und geht dabei über Leichen. "Die Unterwelt hatte dort solche Macht, dass man eher für das Töten eines Hundes als für den Mord an einem Indianer ins Gefängnis wanderte", erzählt Regie-Altmeister Martin Scorsese im Gespräch mit dem französischen " Premiere "-Magazin. Sein neues Werk basiert auf den Tatsachen-Berichten des US-Journalisten und Autors David Grann und soll 2021 in den amerikanischen Kinos starten.