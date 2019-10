Rückwärtsläufer legt 58 km in 12 Stunden zurück

Martin Trimmel ist der erste Rückwärtsläufer, der in 12 Stunden eine Distanz von 58 Kilometern zurückgelegt hat. Sein angestrebtes Ziel hat er aber deutlich verpasst.

Rekord-Traum ist nicht ausgeträumt

Es klingt kurios. Martin Trimmel, ein 46-jähriger Berufssoldat aus dem burgenländischen Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), wollte einen Weltrekord im Rückwärtslaufen aufstellen. Dazu bestieg er am vergangenen Samstag ein Laufband in seiner Dienststelle in Eggendorf. Um einen anerkannten Weltrekord zu erzielen, hätte Trimmel 75 Kilometer oder mehr im Retourgang zurücklegen müssen.Der eigenwillig anmutende Weltrekordversuchwar allerdings nicht der Langeweile Trimmels, sondern dem guten Zweck geschuldet. Trimmel wollte Spenden für die Mobile Kinderkrankenpflege MOKI sammeln.Das ehrgeizige Ziel von 75 Kilometern in 12 Stunden verpasste Trimmel im Zuge seines Versuchs deutlich, er kam lediglich auf "nur" 58 Kilometer.Laut dem zuständigen Institut, das für die Überprüfung des Rekordes zuständig war, ist Trimmel der erste Athlet überhaupt, der 12 Stunden lang rückwärts gelaufen ist.Das mache ihn "stolz", auch wenn er in der ersten Phase nach dem Rennen "enttäuscht" gewesen sei. Geplatzt ist der Traum vom Weltrekord allerdings offensichtlich nicht. Trimmel sagte, dass er viel an Erfahrung gewonnen habe und er nun analysieren werde, damit es beim nächsten Versuch besser läuft.