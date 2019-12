Marvel-Boss Feige eröffnet das Multiversum

Kevin Feige will das "Multiversum" aus den Comics auch in den Kino- und TV-Produktionen von Marvel einführen. Damit gibt es unendlich viele neue Welten zu entdecken.

In den Comics von Marvel (aber auch bei jenen von DC) gab es das "Multiversum" schon seit Jahrzehnten: Unendliche Parallelwelten, in denen jeweils andere Versionen aller Wesen vorhanden sind. Und diese Versionen unterscheiden sich teils kaum, teils stark von jenen, die man kennt.Im Kino- und TV-Universum MCU gab es bisher kein Multiversum, was sich aber 2021 mit dem zweiten "Dr. Strange"- Film, übrigens auch Marvels erstem Horrorfilm, ändern wird.Marvel-Boss Kevin Feige sieht in der Multiversum-Variante überhaupt die Zukunft des MCU. Das bedeutet nicht nur unzähligen neue Storys, sondern auch unendlich viele Möglichkeiten, bereits tote Helden (Tony Stark, "Black Widow" usw.) zurückzuholen. Nur eben aus einem anderen Universum.