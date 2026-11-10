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Paul Bettany (55) spielt seit fast 20 Jahren im Marvel-Universum. Dieser Dreh ging allerdings buchstäblich ins Auge.
Paul Bettany (55) spielt seit fast 20 Jahren im Marvel-Universum. Dieser Dreh ging allerdings buchstäblich ins Auge.
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Schock am VisionQuest-Set

Dreh wird zum Horror! Marvel-Star platzen 10 Blutgefäße

Paul Bettany spielte beim Dreh seiner neuen Marvel-Serie eine Szene so heftig, dass er sich verletzte. Marvel musste digital eingreifen.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 08:35
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Beim Dreh der neuen Disney+-Serie "VisionQuest" kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. Hauptdarsteller Paul Bettany (55) legte sich bei einer Szene so sehr ins Zeug, dass ihm dabei zehn Blutgefäße im Auge platzten.

In der betreffenden Szene trägt sein Charakter Vision ein Gerät am Kopf, das auf sein Gehirn einwirkt. Bettany wollte die Intensität des Moments so echt wie möglich darstellen – mit unangenehmen Folgen.

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"Ich habe einfach völlig übertrieben gespielt. Und mir sind ungefähr zehn Blutgefäße im Auge geplatzt", erzählt der Schauspieler, wie BILD berichtet. Seine trockene Erkenntnis: "Es war eine Lektion darin, dass weniger mehr ist."

Zwei Wochen blutunterlaufen

Ganze zwei Wochen blieb Bettanys Auge nach dem Vorfall blutunterlaufen. Da die Dreharbeiten aber weitergingen, musste Marvels Tricktechnik-Abteilung die echte Verletzung nachträglich digital aus den Aufnahmen entfernen.

Der britische Schauspieler ist seit fast 20 Jahren Teil des Marvel-Universums. 2008 begann er als Stimme des Computers J.A.R.V.I.S. Seit "Avengers: Age of Ultron" aus dem Jahr 2015 verkörpert er den Androiden Vision.

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Wiedersehen mit altem Widersacher

In "VisionQuest" trifft Bettany erneut auf James Spader (66), der seine Rolle als Bösewicht Ultron wieder aufnimmt. Mehr als zehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Auftritt in "Age of Ultron" stehen die beiden nun wieder gemeinsam vor der Kamera.

Alle acht Folgen der Serie sind ab sofort bei Disney+ verfügbar. Die Serie knüpft an die Erfolgsserie "WandaVision" aus dem Jahr 2021 an.

red, 10.11.2026, 08:35
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