"Mrs. Maisel" kehrt mit einer dritten Staffel zurück

Am Nikolaustag beschenkt Amazon Prime mit einer dritten Staffel der Erfolgsserie "The Marvelous Mrs. Maisel".

Rachel Brosnahan

Vorhang auf, Bühne frei: Am 6. Dezember geht die preisgekrönte Comedyserie "The Marvelous Mrs Maisel" in die dritte Runde. Neben altbekannten Darstellerin wie Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub und Marin Hinkle bekommen wir einige neue Figuren zu Gesicht, unter anderem Leroy McClain als Soulmusiker Shy.Midge (Rachel Brosnahan) und ihre Managerin Susie (Alex Borstein) gehen mit dem bekannten Sänger Shy auf große Tournee. Joel (Michael Zegen) bemüht sich, Midge bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig auch seine eigenen Träume zu verfolgen. Abe (Tony Shalhoub) freut sich auf seine neueste Herausforderung, während Rose (Marin Hinkle) bemerkt, dass auch sie Talente hat.Die deutsche Synchronfassung von Staffel 3 ist ab dem 7. Februar 2020 bei Amazon Prime verfügbar.