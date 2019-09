Maschine trennte Arbeiter (55) die Hand ab

Während der Nachtschicht kam es in einer Firma in Lenzing (Bez. Vöcklabruck) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 55-Jähriger trennte sich bei einer Maschine die Hand ab.

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Dienstag um 3:40 Uhr während der Nachtschicht in einer Firma in Lenzing mit Arbeiten an einer Maschine – einer Zellenradschleuse – beschäftigt.Der Mann griff dabei in die laufende Maschine, wobei ihm die rechte Hand abgetrennt wurde.Zwei Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe. Der 55-Jährige wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.Zum Gesundheitszustand des Arbeiters ist derzeit noch nichts bekannt.(cru)