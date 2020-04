Corona-Schutzmaske waschen oder wegwerfen?

Experten beantworten die wichtigsten Fragen zu den neuen Verordnungen rund um Schutzmasken.

Bei einer Mund-Nasen-Maske (MNS) gilt: entsorgen, sobald sie durchfeuchtet ist. Experten raten, die Maske nicht länger als drei bis vier Stunden zu tragen.Ein Einmal-Mund-und-Nasenschutz soll laut Gesundheitsministerium auch nur einmal verwendet werden. Wer eine Maske aus u.a. Baumwollstoff hat, kann diese bei 60 bis 90 Grad waschen und wiederverwenden.Grundsätzlich nein. Ein Mund-Nasen-Schutz ist keine klassische Atemschutzmaske. Im Gegensatz zur Atemschutzmaske schützt die MNS-Maske vorrangig andere und soll vor allem die Verbreitung von Tröpfchen in die Umgebung durch den Träger (z.B. durch Niesen) verhindern.Ja, unbedingt, denn die gewöhnliche MNS-Maske schützt nicht davor, dass man selbst infiziert wird. Abstandregeln sowie Händehygiene müssen laut Gesundheitsministerium weiterhin eingehalten werden.Ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz besteht aus mehreren dicht übereinander liegenden Papier- beziehungsweise Vliesschichten, die – je nach Modell – mit einem Binde- oder Gummiband am Hinterkopf oder hinter den Ohren fixiert werden.Wichtig ist, dass der Stoff, der verwendet wird (z.B. Baumwolle), dicht gewebt ist und die Schutzmaske dann auch wirklich eng am Gesicht anliegt.Ratsam wäre es, einzeln einkaufen zu gehen. Ist das jedoch nicht machbar, weil für Kinder keine Betreuung möglich ist, können diese weiterhin in den Supermarkt mitgenommen werden.Nein. Die Masken werden kostenlos zur Verfügung gestellt.Grundsätzlich ja. Dabei gilt auch hier: Die MNS-Maske nicht länger als vier Stunden tragen und dann richtig entsorgen. Selbst genähte Stoffmasken nach Aufenthalten im Freien waschen.In allen offenen Geschäften mit einem Kundenbereich von unter 400 Quadratmetern besteht ab Montag noch keine Maskenpflicht.