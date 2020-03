"Masked Singer"-Notpause wegen Virus-Erkrankungen

ProSieben stoppt vorerst das musikalische Rätselraten. Wegen kranken Team-Mitgliedern will man "The Masked Singer" Mitte April fortsetzen.

Show wird Mitte April fortgesetzt

In der vergangenen Ausgabe von "The Masked Singer" ließen gleich zwei Kandidaten ihre Masken fallen und verließen nach "Fledermaus" Franziska Knuppe und "Dalmatiner" Stefanie Heinzmann die Show.Während TV-Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, "Edel & Starck") in ihrer Rolle als goldene Göttin die wenigsten Publikumsstimmen bekam, machte Sänger Angelo Kelly (38), der als singende Kakerlake angetreten war, freiwillig Schluss . In Zeiten der Pandemie möchte er bei seiner Familie in Irland sein, erklärte das "Kelly Family"-Mitglied in einer Videobotschaft.Nur ein paar Tage später zieht der TV-Sender ProSieben jetzt die Reißleine für alle beteiligten der erfolgreichen Rätsel-Show. Wegen zwei Erkrankungen im "Masked Singer"-Team pausiert die Sendung bis mindestens 14. April, heißt es in einer Presseaussendung. Zwar war an diesem Tag bereits das Finale geplant, doch aufgrund der aktuellen Situation möchte man ab dann die Show im gewohnten Wochenrhythmus fortsetzen."Wir hatten keine andere Wahl als 'The Masked Singer' pausieren zu lassen", erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Die Sicherheit und das Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität." Entsprechende Maßnahmen wurden unverzüglich eingeleitet, versichert ProSieben.Im Gegensatz zur deutschen Version fiel "The Masked Singer Austria" dem Coronavirus bereits nach der ersten Folge zum Opfer. Nichtsdestotrotz ist auch hier eine Fortsetzung geplant.