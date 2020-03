Sorry Lena! Franzi Knuppe ist Verwechslung peinlich

Bei "The Masked Singer" glaubten viele, Lena Meyer-Landrut unter dem Kostüm zu erkennen. Die "echte" Fledermaus will sich dafür bei ihr entschuldigen.

Singt Lena absichtlich schief?

Die deutsche "The Masked Singer"-Version muss nach der zweiten Runde ohne die Fledermaus auskommen. Das pinke Glitzertierchen hatte in der letzten Sendung die wenigsten Votes vom Publikum bekommen und musste die Show verlassen. Aber nicht, um davor seine Maske zu lüften. Die Überraschung war groß, als darunter Model Franziska Knuppe (45) zum Vorschein kam!Bis zu diesem Moment war ein Großteil der Zuschauer davon überzeugt gewesen, dass sich die ehemalige Songcontest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (28) hinter der Maske versteckte. Autsch! Denn diese Fehleinschätzung könnte bedeuten, dass Lena auch nach Meinung der Jury absichtlich Töne versemmelt hat, um sie auf die falsche Fährte zu locken."Ich habe mich natürlich geehrt gefühlt", verrät die "echte" Fledermaus Franziska Knuppe nach der Show der "Bild"-Zeitung. "Es ist natürlich toll, wenn man mit Lena Meyer-Landrut verglichen wird". Die Verwechslung ist ihr dann aber doch unangenehm. "Ich muss Lena mal anrufen und mich bei ihr entschuldigen, dass so viele mich für sie gehalten haben", scherzt das Model. "Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel."Schwer vorstellbar, dass Lena dieser Irrtum sauer aufstößt. Die sympathische Musikerin ist im Moment ohnehin mehr damit beschäftigt, als Jurorin bei "The Voice Kids" die Gesangstalente von morgen zu finden. Und sollte ihr diese lustige Verwechslung doch zusetzen, spendet ihr ihre neue Liebe Mark Forster (37) garantiert gerne Trost.