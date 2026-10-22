i Vincent Gross ist der Gewinner der 13. Staffel "The Masked Singer". Joyn/Willi Weber Panne im TV Nach Sieg! "Masked Singer"-Gewinner zerstört Pokal Schlagersänger Vincent Gross gewinnt "The Masked Singer" auf ProSieben – und sorgt im Freudentaumel für einen peinlichen Pokal-Unfall. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Überraschung im Finale der 13. Staffel von "The Masked Singer": Der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross (30) holte sich als Stier "Fernando El Toro" den Sieg. Der "Aperol Spritz"-Sänger setzte sich am Mittwochabend gegen vier weitere Promis durch.

Doch beim Jubel ging einiges schief. Im allgemeinen Freudentaumel zerbrach der Siegerpokal in mehrere Teile. Moderator Matthias Opdenhövel (56) hielt ihn plötzlich zerstört in der Hand. "Oh!" entfuhr es ihm. Gross störte das wenig.

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Wie tag24.de berichtet, beschrieb der 30-Jährige die Show als "Kindergeburtstag für Große". Der Sicherheitsaufwand war aber enorm: "Wir wurden in dunklen, abgedunkelten Vans mit Sturmhauben rumtransportiert."

Diese Promis steckten in den Kostümen

Neben Gross enthüllten sich vier weitere Stars: Kabarettistin Gisa Flake (41) schlüpfte aus der Eis-Katze "Yeti Cat", Schauspielerin Jasmin Schwiers (44) verbarg sich als "Professor Dr. Dr. Schweinstein". DSDS-Sänger Joey Heindle (33) steckte in einer Pferdemontur und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak (33) überraschte als punkiges Plüschwesen "Wild Thing".

Gross hatte dem Publikum unter anderem mit "Everybody" von den Backstreet Boys eingeheizt. Am Ende tanzte er sogar auf dem Tisch des Rateteams.

Chris Tall hatte den richtigen Riecher

Komiker Chris Tall (35) erkannte Gross als Einziger im Rateteam. Er lag bei vier von fünf Finalmasken richtig. Nur bei Flake tippte er daneben und vermutete Komikerin Tahnee (34).

Verona Pooth (58) dagegen glaubte, Moderator Jochen Schropp stecke im Stierkostüm. Sie zweifelte aber selbst: "Ich weiß nicht, ob Jochen – jetzt sag ich mal – so viel Pfeffer im Hintern hat."

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Die TV-Zuschauer dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen. "Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder", kündigte Moderator Opdenhövel am Ende der Sendung an.