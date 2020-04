08.04.2020 11:29 Masken-Rebell rastete in Wiener Supermarkt aus

Der Mann wollte im Supermarkt keine Schutzmaske tragen. Bild: picturedesk.com (Symbolbild)

Weil er in einem Supermarkt in Wien eine Schutzmaske tragen sollte, verlor ein 56-Jähriger am Dienstag völlig die Nerven und ging mit einem Schraubenzieher auf die Angestellten los.