Maskierter Mann überfallt Trafik in Wien-Fünfhaus

Leser Matthias: "Schon zum vierten Mal dieses Jahr wurde die Trafik überfallen - und das am helllichten Tag!" Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Überfall im 15. Wiener Bezirk: Ein Mann stürmte in eine Trafik, forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute.

Am Mittwochabend kam es in Wien-Fünfhaus zu einem Polizeieinsatz. Gegen 17.45 Uhr stürmte ein maskierter Mann in einer Trafik auf der Mariahilfer Straße und stahl das Bargeld. Die Verkäuferin alarmierte mit dem Alarmknopf die Polizei.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Täter bereits mit der Beute flüchtig. Es ist nicht das erste Mal, dass genau diese Trafik überfallen wurde. Laut "Heute"-Leser Matthias sollen allein in diesem Jahr vier Überfälle verübt worden sein. Die Polizei ermittelt nach dem Verdächtigen auf Hochtouren. (zdz)