Mit Maske und Messer: Tankstellen-Raub in Wien

Die Tat ereignete sich in Wien-Döbling am frühen Samstagmorgen. Der Räuber erbeutete eine noch unbekannte Menge Bargeld und flüchtete dann zu Fuß.

Am Samstag, um ca. 5.25 morgens, betrat ein Mann eine Tankstelle in Döbling. Trotz Plusgraden war der Unbekannte mit einem roten Schal vermummt. Er baute sich vor dem Angestellten auf, zog plötzlich ein Messer und verlangte Bargeld. Der eingeschüchterte Tankstellen-Mitarbeiter gehorchte und händigte dem Räuber daraufhin das Geld aus der Kassa aus.Wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Sofort-Fahndung mit mehreren Streifen blieb aber ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.