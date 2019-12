Massencrash in Weiz fordert mehrere Verletzte

Auf der B64 bei Weiz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Totalsperre der Straße war die Folge.

Kurz vor 18.00 Uhr hielten mehrere Lenker beim Bahnübergang auf der B64/Umfahrung Preding in Richtung Gleisdorf, weil die Ampel rot angezeigt hatte.Ein nachkommender 27-jähriger Autofahrer-Lenker dürfte die bereits stehenden Fahrzeuge aber zu spät gesehen haben und fuhr auf die Kolonne auf.Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, sie wurden an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Weiz eingeliefert.An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten gab es eine Totalsperre im Bereich des Unfalls. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.