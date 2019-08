Massive Störungen bei Magenta in Österreich

Seit 6.30 Uhr früh geht bei vielen Magenta-Kunden nichts mehr. Der Telekom-Anbieter kämpft mit Störungen, die Datenverkehr und Telefonie betreffen.

Seit Montagfrüh versuchen Magenta-Techniker, einer massiven Störung auf die Spur zu kommen. Ab 6.30 Uhr klappte bei vielen Smartphone- und anderen Hardware-Nutzern weder eine Telefon-, noch eine Datenverbindung. Auf Rückfrage bei Magenta heißt es, dass die Fehlerquelle bisher nicht gefunden wurde, aber mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet werde.Es handle sich nicht um einen Komplettausfall, allerdings eine großflächige Störung. Kunden aus ganz Österreich meldeten Probleme, wie die Störungskarte zeigt. "Liebe Community, aktuell kann es bei der Verbindung mit unserem Mobilfunk-Netz zu Beeinträchtigungen kommen", so Magenta auf Facebook. Man bittet um Geduld."Vereinzelt kann es helfen, beim Endgerät den Flugmodus zu aktivieren und anschließend wieder zu deaktivieren", so der Anbieter. Außerdem wird darum gebeten, sich nicht direkt an die Telefonhotline von Magenta zu wenden, sondern an das Serviceteam über Whatsapp . Auf Twitter und Facebook will Magenta bekanntgeben, wenn die Störung behoben ist. (rfi)