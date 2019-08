Der He-Man, den du dir als Kind stets gewünscht hast

Kevin Smith produzierte eine "Masters of the Universe"-Serie für Netflix und schraubt schon mal die Erwartungen nach oben.

Lange war nichts zu hören von den Plastikmuskelmännern von Mattel, nun kehren die Recken in großem Stil in die Popkultur zurück. 2021 werden He-Man (Noah Centineo) und seine Nemesis Skeletor in einem neuen Live-Action-Film aufeinander losgelassen. Schon ein wenig früher dürfte "Masters of the Universe: Revelation" auf Netflix starten. Indie-Film-Legende Kevin Smith hat die kreative Leitung der Anime-Serie inne.Die frohe Kunde verkündete Smith am 18. August bei der Power-Con in Anaheim ( via "Deadline" ). Er sei "Eternia-ly grateful" (viel Vergnügen beim Übersetzen dieses Wortspiels – Eternia ist die Heimat von He-Man) für das Vertrauen, dass Mattel TV und Netflix ihn in setzen."In Revelation setzen wir genau dort an, wo die klassische Ära aufgehört hat und erzählen eine epische Saga über den vielleicht entscheidenden Kampf zwischen He-Man und Skeletor!" erklärte der Filmemacher und machte große Versprechungen: "Zum Leben erweckt mit den rockigsten Charakter-Designs, die Powerhouse Animation ins Bild packen kann, ist das die 'Masters of the Universe'-Geschichte, die du als Kind immer sehen wolltest!"Einen Starttermin für "Masters of the Universe: Revelation" gibt es noch nicht. (lfd)