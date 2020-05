Mathea landet kurz nach Release bereits auf Platz 1

Die 21-Jährige ist einfach nicht zu stoppen. Nur wenige Stunden, nachdem ihr Debüt-Album veröffentlicht wurde, steht sie an der Spitze.

Um Mitternacht kam das erste Album von Mathea auf den Markt. Klar war die Aufregung groß, denn sie hat sich die Messlatte selbst weit nach oben gelegt. Mit ihrer Debüt-Single "2x" war sie die erste Österreicherin nach 9 Jahren (!), die auf Platz 1 in den heimischen Charts war. Kurze Zeit später wurde die Single vergoldet und anschließend noch mit Platin veredelt.Beim Nachfolger "Chaos"? Das gleiche Spiel. Nach nur wenigen Monaten hing die Platin-Schallplatte im Wohnzimmer. Im Herbst kam dann die EP mit insgesamt sechs Songs raus, die sogar in den Album-Charts landete, obwohl es diese nicht physisch zu kaufen gab.Am 1. Mai wurde nun das erste komplette Album veröffentlicht. Mit 12 Songs unterstreicht die 21-Jährige, was sie musikalisch zu bieten hat. Aufgrund des Feiertags konnte man die CD zunächst zwar noch nicht im Handel kaufen, heutzutage wird aber ohnehin eher digital konsumiert. In der Nacht auf Freitag wurde offenbar vor allem das Album "M" in die Warenkörbe gelegt. Denn nur wenigen Stunden nach Release landete Mathea auf Platz 1 der Album-Charts.Ob sie es dann mit ihrem Werk auch in die offiziellen österreichischen Charts an die Spitze schafft, bleibt abzuwarten. Das sie ganz oben mitmischen wird, steht aber außer Frage.