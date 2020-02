Mathea sorgt für großen Fan-Ansturm auf MaHü

Am Montag wurde das überdimensionale "M" in dem Nike-Store in der Mariahilfer Straße eingeweiht. Wichtig ist dabei vor allem der Inhalt.

Mathea ist Bindung zu Fans wichtig

Auf einen Punsch mit...: Mathea

Gold, Platin, Nummer 1 in der Charts – Mathea ist wohl die österreichische Künstlerin der Stunde und nicht mehr aus der heimischen Musiklandschaft wegzudenken. Jetzt soll ein neuer, ganz besonderer Song her.Das Album ist bereits im Kasten, verriet Mathea schon im Vorhinein. Aber bevor das kommt, wird es für die Fans ein besonderes Zuckerl geben. Denn die Sängerin will ihren Anhängern eine Stimme geben. Die Fans können der 21-Jährigen nun ihre persönliche Geschichte erzählen. Das ganze sollten sie zu Papier bringen und den Brief eben in das "M" auf der Mariahilfer Straße werfen. Mathea hat versprochen, dass sie jede einzelne Geschichte lesen wird.Ein Brief wird dann ausgewählt, aus welchem dann ein Song entsteht. Möglicherweise der nächste Hit? Das vermutet zumindest kein geringerer als RAF Camora, der ihr mittels Instagram zu der Aktion gratuliert hat. Denn seiner Ansicht nach, sei Mathea aktuell die beste Künstlerin Österreichs.Am Montag kam Mathea um 14 Uhr persönlich in den Nike-Store, verteilte einige Goodie-Bags mit T-Shirts und auch Autogramme. Kein Wunder, dass zahlreiche Fans anwesend waren, um mit der Sängerin zu reden und ihr auch ihren Brief zu überreichen. Die Verbindung sei ihr besonders wichtig. Schon im Interview miterklärte sie nämlich, dass ihr ihre Fans wichtiger wären, als ein Amadeus-Award.