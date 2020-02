Mathea stellt riesiges 'Postkasterl' auf MaHü auf

Eine einfache Album-Ankündigung wäre für Mathea nichts gewesen. Für sie darf es schon ein bisserl extravaganter sein.

Fans dürfen ihre Geschichte erzählen

Mit der Debütsingle ging sie direkt auf Platz 1 der Charts, holte sich kurz darauf Gold und Platin. Eine ausverkaufte Tour folgte, sowie eine EP, die sogar in den Album-Charts landete, obwohl es sie physisch gar nicht zu kaufen gab.Klar, dass sich die Fans nun fragen: Wann kommt denn das echt Album? Die gute Nachricht: Es kommt schon sehr bald. Am Wochenende erklärte Mathea ihren Fans bereits, dass das Album fertig sei. Bis zur Veröffentlichung möchte sie aber noch ein wenig warten.Um die Wartezeit ein wenig spannender zu gestalten, kündigte sie für Montag eine ziemlich ausgefallene Aktion an: Eine Woche lang wird im Nike-Store auf der Mariahilfer Straße ein überdimensionales "M" stehen. In dieses können ihre Fans Briefe mit ihren persönlichen Geschichten reinwerfen. Mathea betonte, dass sie sich jeden Brief durchlesen wird. Eine Story pickt sie sich dann heraus. Aus dieser wird dann ein Song.Mathea ist bekannt für ihre ehrlichen Songs. In den Singles "2x" und "Chaos" spricht sie äußerst persönliche Themen an. Und zwar ohne Metaphern und ohne um den heißen Brei zu reden. Nun möchte sie auch ihren Fans eine Stimme geben, damit auch ihre Geschichte gehört wird.Am Montag wird das "M" feierlich eingeweiht. Mathea kommt um 14 Uhr auf die Einkaufsstraße und verteilt Goodies und Autogramme an ihre Fans. Die ersten 100 Briefe sollen übrigens ein ganz besonderes Geschenk erhalten. Um was es sich dabei handelt, wollte die Sängerin aber nicht verraten.