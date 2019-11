Radikaldiät! 360-Kilo-Mann entkommt nur knapp Tod

Ein Mann aus Virginia wäre an seinem Übergewicht fast gestorben. Doch er hat nicht aufgegeben, sondern hart gekämpft. Und das mit Erfolg!

Sein extremes Übergewicht hätte Matthew Houser aus Bristol in Virginia beinahe das Leben gekostet. Rund 360 Kilogramm brachte der 25-Jährige auf die Waage.Doch sein Körper konnte das enorme Gewicht nicht mehr länger tragen und Houser musste in das Krankenhaus eingeliefert werden.Die Ärzte untersuchten den jungen Mann, hatten aber nur mehr wenig Hoffnung. Sie schätzten seine weitere Lebensdauer nur noch auf sechs Monate."Ich lag im Grunde auf meinem Sterbebett. Ich dachte mir, nun, das ist es. Könnte genauso gut anfangen, meine Beerdigung zu planen", so Matthew Houser gegenüber "News 5".Doch der 25-Jährige wollte noch nicht sterben, sondern weiter leben! "Es hat Klick gemacht. Du musst etwas tun, du musst dein Leben ändern", erklärt Houser weiter.Die Ärzte waren dennoch skeptisch und räumten ihm kaum Überlebenschancen ein. Matthew wollte davon aber nichts wissen und begann mit einer Radikaldiät.Er stellte seine Ernährung komplett um, schrieb alles auf, was er am Tag isst und machte viel Sport. In nur drei Jahren nahm er so unfassbare 270 Kilogramm ab.Laut "Mirror" betreibt der 25-Jährige auch heute noch sechs Mal die Woche für mindestens zwei Stunden Sport. Mittlerweile wiegt Matthew 90 Kilogramm und genießt sein Leben in vollen Zügen!