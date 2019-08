Matthew McConaughey ist jetzt College-Professor

Der Oscar-Preisträger ("Dallas Buyers Club") unterrichtet am Moody College of Communication. Natürlich einen Film-Kurs.

Vom leiberllosen Frauenschwarm zum Uni-Prof? Matthew McConaughey hat die schnulzigen Romcoms endgültig ad acta gelegt. Seriös sind nicht nur seine neuen Rollen, sondern auch das neue "Projekt" des 49-Jährigen.In den vergangenen Jahren war McConaughey bereits gelegentlich als Gastprofessor an der University of Texas im Einsatz. Er hatte selbst an der Hochschule studiert und seine Ausbildung 1993 mit einem Diplom im Fach "Film" abgeschlossen. Nun wurde er zum "Professor of Practice" ernannt und ist ein fixer Teil der Fakultät.Matthew McConaughey wird den Kurs "Script to Screen" am Moody College of Communication unterrichten, wo er auch gleich für einen Schnappschuss mit Kollegen und Studierenden posierte – in einem legeren Outfit, das an seine früheren Rollen erinnerte."Es ist die Klasse, die ich mir gewünscht hätte, als ich an der Filmschule war", so McConaughey ( via "Gala" ). "Die Arbeit im Klassenzimmer mit diesen Studenten gibt mir die Möglichkeit, sie richtig vorzubereiten.""Filme zu machen, Worte auf Papier in Filme zu verwandeln, ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst - unabhängig von der Zeit oder Generation. Die Elemente der Wahrheit und der echten Freude am Prozess sind zeitlos. Das wird immer unser Fokus im Klassenzimmer sein."(lfd)