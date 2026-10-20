i Er setzte sich im Finale gegen Ex-Profi-Boxer Axel Schulz durch und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause Joyn/Willi Weber Finale mit Knall 100.000 Euro! Dieser Star gewinnt "Promi Big Brother" Nach zwei Wochen im Container steht der Sieger fest: Maurice Dziwak holt sich den Sieg bei "Promi Big Brother" 2026 und kassiert 100.000 Euro. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das große Finale von "Promi Big Brother" ist geschlagen: Maurice Dziwak (28) hat sich am Montagabend den Sieg der 14. Staffel gesichert. Der Reality-Star setzte sich gegen alle Konkurrenten durch und darf sich jetzt über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen.

Im letzten Duell der Sendung standen sich Dziwak und Ex-Boxer Axel Schulz gegenüber. Zuvor musste "No Angels"-Sängerin Nadja den Container verlassen - die Zuschauer entschieden sich für die beiden Männer.

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Wie es bei bunte.de heißt, setzte sich Maurice Dziwak, der zuvor bei "Promi Big Brother" in Tränen ausgebrochen war, am Ende gegen Axel Schulz durch.

Emotionaler Sieg

Um 22:28 Uhr verkündete der "große Bruder" die frohe Botschaft: "Der Gewinner von Promi Big Brother 2026 bist du - Maurice!" Der Sieger konnte es kaum fassen und umarmte seinen Kontrahenten immer wieder. "Du bist der Champion! Du bist ein geiler Typ", rief er Schulz zu.

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Für seine Frau hatte Maurice ebenfalls eine Botschaft parat. Er rief in die Kamera: "Mein Engel, ich hab's!" Immer wieder murmelte er nur noch: "Unfassbar, unfassbar."