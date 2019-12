Nächster Akt im Bananen-Drama endet in Haft

An der Stelle von Catellans Banane prankt ein verstörender Schriftzug. Der Verfasser wurde von den Behörden festgenommen.

Epstein-Schriftzug mit rotem Lippenstift

Wie weit darf Kunst gehen?

Am Anfang war die Banane und das Klebeband: Eine umstrittene Installation mit dem Titel "Comedian" von Maurizio Cattelan wechselte auf der Art Basel Miami-Kunstmesse für 120.ooo Dollar den Besitzer.Große Augen machten die Messebesucher, als sich der Künstler David Datuna als "Hungry Artist" ("Hungriger Künstler") am Samstag kurzerhand die Banane schnappte und sie genüsslich verspeiste . Die Banane wurde ersetzt. Aus Angst vor Nachahmern entschied man sich aber dann dafür, Cattelans Kunstwerk zu entfernen.Mit einer sehr fragwürdigen Aktion ging das Bananen-Drama dann doch in die nächste Runde: Ein Video des "Miami Herald" zeigt Roderick Webber, wie er mit rotem Lippenstift die Botschaft "Epstien [sic] didn't kill himself!" auf die freie Fläche schreibt.Er bezieht sich auf den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Nach einem mutmaßlichen Selbstmord wurde Epsteins Leiche im Sommer leblos in seiner Gefängniszelle gefunden. Sein Tod heizt Spekulationen an, viele Prominente sind in den Sex-Skandal rund um Jeffrey Epstein verwickelt.Webber wurde nach seiner Aktion von der Polizei verhaftet, ist sich aber keiner Schuld bewusst. "Das ist eine Galerie, in der jeder Kunst machen kann, oder?" fragt er im " Miami Herald ". "Wenn jemand die 120.000-Dollar-Banane essen kann und nicht festgenommen wird, warum kann ich nicht auf die gleiche Wand schreiben?"Vielleicht nimmt er sich ein Beispiel an Brooke Shields (54): Die Schauspielerin hat auf Instagram ihre eigene Hommage an Cattelans Werk präsentiert: