Max Schmiedl singt sich mit Tochter in die Charts

Der ehemalige "Taxi Orange"-Star hat mit Tochter Leni den Song "Erde" aufgenommen. Und ist mit dem nun erfolgreich.

Der KroneTV-Moderator hat gemeinsam mit seiner 10-jährigen Tochter Leni das Lied "Erde" geschrieben. "Ich hätte mir das selbst nie erwartet, meine kleine Tochter Leni und ich wollten mit diesem Song nur etwas dazu beitragen, dass die Menschen sich um unsere Erde Gedanken machen", so der 48-Jährige über den Erfolg der Nummer."In meiner Familie ist das Umwelt-Thema wie bei hoffentlich allen ein sehr großes geworden. Meine Töchter Leni und Lea sind sehr umweltbewusst und haben mich zu diesem Song motiviert", so Schmiedl weiter.Seit einigen Tagen hält sich der Song in den Top 30 der deutschen iTunes-Charts. Ein guter Freund habe ihn darauf aufmerksam gemacht. "ich hätte ja selbst nie damit gerechnet, dass dieser Song solche Wellen schlägt", war der ehemalige Reality-TV-Star überrascht.