i Geschäftsführer der Mayr-Melnhof-Gruppe. Peter Oswal, am Dienstag, 10. November 2026 APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER Milliardendeal mit US-Investor Mayr-Melnhof verkauft Packaging-Geschäft Die Mayr-Melnhof-Gruppe trennt sich von 70 Prozent ihrer Verpackungssparte. Für die Mitarbeiter soll sich laut Unternehmen nichts ändern. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Mayr-Melnhof-Gruppe hat den Verkauf von 70 Prozent ihrer Verpackungssparte an den US-Investor KPS Capital Partners bekanntgegeben. Das neue Unternehmen soll weiterhin unter dem Namen MM Packaging firmieren, während Mayr-Melnhof einen Anteil von 30 Prozent behält.

Ziel des Deals ist es, dem Verpackungsgeschäft mehr Wachstum zu ermöglichen. Der Verkaufserlös wird genutzt, um die Kartonproduktion von Mayr-Melnhof zu entschulden. Peter Oswald, Vorstandschef der Mayr-Melnhof Karton AG, betonte bei einer Pressekonferenz: "Für die Mitarbeiter ändere sich nichts."

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Wie kurier.at berichtet, wurde die Verpackungssparte mit 2,4 Milliarden Euro bewertet. Nach Abzug bestimmter Verpflichtungen sollen 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro an die Mayr-Melnhof-Gruppe fließen.

Aktienkurs legt deutlich zu

An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Aktie von Mayr-Melnhof stieg am Vormittag um bis zu 16 Prozent. Analysten der Erste Group Research bewerten die Transaktion als "eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur". Der Deal setze Werte frei und verbessere die Bilanzsituation deutlich.

Allerdings wird MM Packaging künftig stärker verschuldet sein. Sollte das Unternehmen 2027 bestimmte Gewinnziele nicht erreichen, kann der Anteil der Mayr-Melnhof-Gruppe auf bis zu 20 Prozent sinken. Details zur Verschuldung nannte das Unternehmen nicht.

Schuldenabbau und keine Auswirkungen auf Standorte

Von dem Erlös will Mayr-Melnhof rund eine Milliarde Euro für den Schuldenabbau verwenden. Weitere 500 bis 600 Millionen Euro sollen als Dividende an Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Rest bleibt im Unternehmen.

Die Kartonproduktion in Frohnleiten sowie die Verpackungswerke in Wien und Hirschwang bleiben erhalten. Auch die Zentrale von MM Packaging bleibt in Wien. An der Börsennotierung von Mayr-Melnhof ändert sich nichts.

Kartonindustrie weiterhin herausgefordert

Laut Oswald werden durch den Deal keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen. Es gehe zunächst darum, die bestehenden Kapazitäten besser auszulasten. Die Kartonindustrie steckt seit Jahren in der Krise. Dennoch sieht das Unternehmen Hoffnung, da das Angebot am Markt zurückgeht und einige Wettbewerber Standorte schließen mussten.

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"Wir müssen weiter den 8.000er besteigen, aber unser Rucksack ist leichter geworden", sagte Oswald abschließend.