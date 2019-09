Mazda auf Parkplatz in Mistelbach gestohlen

Morgens geparkt, am Abend war der Mazda weg: Das erst ein Jahr alte Auto (Neuwert: rund 30.000 Euro) wurde 52-Jährigem beim Bahnhof gestohlen.

Der Neupreis machte rund 30.000 Euro aus, nun ist der erst ein Jahr alte Mazda weg: Ein 52-jähriger Zistersdorfer wurde Opfer eines Autodiebstahls in Mistelbach.



In der Früh fuhr der Mann diese Woche mit dem Auto nach Mistelbach zur Arbeit, stellte den Wagen bei der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof ab.



"Ich bin mit dem Auto zwei Monate nach Dürnkrut gependelt, jetzt hab' ich es einmal in Mistelbach stehen gehabt und schon ist es weg", zeigt sich das Opfer im "Heute"-Gespräch verärgert. "Weit können die Diebe aber zuerst nicht mehr gekommen sein, sie müssen wo aufgetankt haben, der Tank hat nur noch für rund 70 Kilometer gereicht."



Der 52-Jährige konnte nur noch Anzeige erstatten, die Ermittlungen der Exekutive laufen.